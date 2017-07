4 ZDJĘCIA Kościół parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w opolskich Grudzicach (ROMAN ROGALSKI)

Mężczyzna, który kupił dom tuż przy kościele w Grudzicach, skarży się na zbyt głośne dzwony świątyni. Najpierw złożył skargę na proboszcza na policji, a potem podał go do sądu. W dzielnicy zawrzało. - To tak jakby zamieszkać przy cmentarzu, a potem skarżyć się na widok konduktów pogrzebowych - komentują mieszkańcy.