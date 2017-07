150 tys. nieuprawnionych prób dostania się do systemu rejestracji wyborców – taką liczbę ataków hakerskich przeprowadzonych tylko 4 listopada 2016 r. podała w swoim raporcie Komisja Wyborcza z Karoliny Południowej. To trzeci stan, po Illinois i Michigan, który ujawnił skalę ataków, z jakimi miał do czynienia w dniu zeszłorocznych wyborów prezydenckich. Według informacji Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) hakerzy próbowali przedostać się do systemów wyborczych 21 stanów.

Hakerzy atakują w Karolinie Południowej

...