kapitan.kirk 10 minut temu 0

<<<Na największych rasistów wyrastają Czesi. Romskiego znajomego w pracy zaakceptowałoby ich ledwie 29 proc., a muzułmańskiego - 27 proc.>>>



To oczywiste, zważywszy że Czesi to przecież katooszołomy rządzeni przez klikę biskupów na pasku Watykanu.



<<<Np. z sondaży CBOS wynika, że w 2015 r. Polacy przewartościowali swoje postawy wobec uchodźców. Jeszcze w maju tego roku zdecydowana większość z nas popierała udzielenie schronienia uchodźcom, choćby na jakiś czas. Już grudniu 2015 r. nie zgadzało się na to aż 53 proc. Polaków.>>>



Niewątpliwie - jak kilka tygodni temu tu pisano - winę za to ponosi rząd PiS, powołany 16 listopada 2015 r. Nic innego ważniejszego w kwestii imigracji przecież w 2015 w Europie - jak wiadomo - nie zaszło.