Z badań przeprowadzonych w sierpniu 2016 roku przez firmę Nominet wynika, że w Wielkiej Brytanii rodzic przeciętnie publikuje w sieci około 300 zdjęć swoich dzieci rocznie. Do internetu trafia więc przeciętnie ok 1500 zdjęć z wizerunkiem dzieci, zanim ukończą one piąty rok życia.

Z badań CBOS-u z roku 2016 wynika, że zrobione przez siebie zdjęcia lub filmiki zamieszcza w internecie co czwarty użytkownik sieci w Polsce (25 proc.), czyli 17 proc. ogółu dorosłych. Zdjęcia dzieci zrobione przez rodziców najczęściej trafiają na serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy wciąż popularną w Polsce Naszą Klasę. Umieszczane są także w repozytoriach, jak chociażby dropbox czy picasa.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) prowadziła w...