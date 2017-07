d1k2 18 minut temu 0

Może należało bronić TK to by nie było teraz takiego problemu.....

a tak pan D. wyśle zapytanie do Trybunału przed podpisaniem i tak jak Piłat będzie miał umyte ręce.....

A tak niektórzy widzieli światełko w tunelu.....

Ale trzymam kciuki by się teraz udało.....