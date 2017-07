2 ZDJĘCIA Janusz Sanocki (ROMAN ROGALSKI)

Przedstawiciele parlamentarnego zespołu na rzecz nowej Konstytucji apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował zmiany w sądownictwie przeforsowane przez rząd PiS. Wytykają brak jakiejkolwiek debaty publicznej w tej kwestii. I zaznaczają, że choć sądy potrzebują reformy, to nie powinna ona sprowadzać się do podporządkowania ich władzy parlamentarnej.