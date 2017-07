esa11 pół godziny temu 0

Do czego zdolny jest zero nie ma zludzen. Krew w dalszym ciagu plami jego rece. Te same, ktore zniszczyly transplantologie, te same, ktore okradaja podatnikow by placili za jego oszustwa sadowe. Jego prywatna wendetta w sprawie smieci ojca kosztuje podatnikow i system sadowy miliony. To samo nekrofilia smolenska. Skoro zdolny jest to takich przestepstw zanim ma pelnie wladzy, to beria i dzierzynski nie dorastaja mu do piet.