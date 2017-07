duszpastuszek pół godziny temu 0

Ludzie!, chcecie cos osiagnac - idzcie protestowac na Miodowa, pod siedzibe Episkopatu. Kaczor wykonuje robote zlecona mu przez biskupow. Jest zdeterminowany zniszczyc demokracje, takze za cene wyrzucenia z UE, gdyz obiecali mu miejsce obok brata, na Wawelu. To go napedza i czyni gluchym na wszelkie argumenty.



Idzcie demonstrowac pod palac biskupow, by do biskupow dotarlo, ze wy wiecie kto jest odpowiedzialnym za te grande. By wiedzieli, ze tym razem nie uda im sie - tak jak w Chile, czy Argentynie - i, ze zostana pociagnieci do odpowiedzialnosci. A jak nie oni to ich dzieci. Mosza wiedziec i to, ze takze nie wymigaja sie przejsciem na emeryture. Oni musza to wiedziec juz teraz.



W tym protescie ma chodzic o skutecznosc, a nie o samo podemonstrowanie sobie.