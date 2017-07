stephanos 2 godziny temu 0

Cały czas czytam jeno o 'klauzuli/ach/ sumienia' uwrażliwionych katolików: czy to w obrębie profesji medycznych, czy z farmacji. A wszyscy Inni Poza katolikami [czy to wyznawcy, nie wyznawcy czy wręcz niewierzący] -- mają mieć sumienia uwrażliwione czy są "od macochy" w stylu: "małczi riebjata, bo większość rządzi!". Jakoś nie akcentuje się uwrażliwionych sumień niekatolików: w różnych aspektach. Przykładowo, jak to jest w szpitalnictwie z szanowaniem sumień ludzi ze Społeczności Świadków Jehowy [wiadome kwestie]. Mamy sprawy odmienności świętowania dni, niejedzenia pewnych potraw, faktycznego przymusu co do nauki religii: zwłaszcza w małych miejscowościach. Ileż przykładów na to, że "w głębokim poważaniu" praktycznie są realizowane odczucia sumienia/sumień innych: poza tzw. prawowiernymi katolikami, powiedzmy tak. Stephanos