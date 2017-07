Protest przeciwko zamachowi na trójpodział władzy został zorganizowany po południu przed siedzibą PiS przy ul. Mickiewicza. Wzięło w nim udział około 200 osób i to zarówno zwolenników konkretnych ugrupowań jak też i tych, którym po prostu nie odpowiada to co robią rządzący.

KRZYSZTOF HADRIAN

...