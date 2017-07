alakyr1 przed chwilą 0

Taak, zimna wojna wraca tylko role się odwróciły, kiedyś zachód bronił się przed komunizmem niesionym na bagnetach, teraz Białoruś i Rosja bronią się przed "demokracją niesioną na bagnetach.

Jak zwykle Polska jest w centrum ewentualnej bitwy, ale Polacy to lubią, znowu groby i powód do chwały, jak pięknie Polacy walczą i umierają.

A Białorusini chcą żyć w spokoju, jak każdy normalny kraj.

Na marginesie, po co te wojska NATO są w Polsce? Może ktoś wyjaśni na czym polega zagrożenie ze strony Rosji?