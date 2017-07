wein03 11 minut temu 0

To, że Duda w dalszym ciągu jest szanowanym prezydentem, mającym poparcie ponad połowy Polaków, a nie pośmiewiskiem i wstydem dla szanowanego urzędu, jest „zasługą” opozycji i dziennikarzy. Gdyby PiS, jako wroga, miał takiego prezydenta, bardzo szybko by się z nim rozprawił.

Należało już półtora roku temu, gdy Pan Prezydent Andrzej Duda pierwszy raz złamał konstytucję i stał się jej permanentnym gwałcicielem, nazywać go gwałcicielem konstytucji. Po jego słowach, w których naśmiewał się z tych, co mu uwierzyli, że będzie Prezydentem Wszystkich Polaków, tytuł dla niego powinien być tylko jeden: Pisowski Prezydent Gwałciciel Konstytucji. Ten tytuł za każdym razem, przy każdej okazji należało używać, a znacznie więcej osób zrozumiałoby, czego dokonała głowa naszego państwa i że sprawa ta była ważna naprawdę, zasadnicza. Ale jeśli wszędzie tytułowano go „Pan Prezydent Andrzej Duda”, rozgrzeszono zbrodnię potworną na demokracji i dano powód, by ten ciemny i leniwy lud uważał go za męża stanu. I mamy taki, a nie inny wynik sondażu.