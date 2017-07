tomtg123 7 minut temu 0

Dla przypomnienia historia o pewnym morderstwie :



Rok temu policja zamordowała człowieka na komisariacie. Policjanci torturowali i bili człowieka, który zmarł. Normalnie kopia sprawy Przemyka z czasów komuny.

Co było dalej : prokuratura Ziobry przez ROK pozwalała żeby mordercy służyli w policji i chodzili w mundurach. Przez rok nie zmieniło się NIC, mordercy byli dalej policjantami,

chociaż policja miała dowody i prokuratura miała dowody.

Po roku sprawa zmierzała już do szczęśliwego umorzenia, w międzyczasie komendant posterunku, na którym zamordowano człowieka dostał nawet awans, wydawało się więc, że wszystko było pod kontrolą - ale niestety taśmy trafiły do tego strasznego wściekłego TVNu, który je zupełnie niepotrzebnie ;) ujawnił i wtedy zaczął się prawdziwy się pożar w burdelu.

Okazało się wtedy nagle, że to jednak było przestępstwo i oto nagle politycy PiS zaczęli potępiać bandytów - swoich podwładnych, którym przez rok włos z głowy nie spadł ( choć prokuratura i policja miały dowody i wiedzę, co się stało ).

Okazało się, że informacja przekazana przez policję rodzinie (że chłopak zmarł bo "spadł z krzesła" !!!) jednak nie do końca była prawdziwa...

Oto nagle politycy PiS są tą sprawą niebywale oburzeni, są zdziwieni, wstrząśnięci - ale nade wszystko i przede wszystkim: politycy PiSu SĄ NIEWINNI. ;)

Całkowicie niewinni i krystalicznie czyści.

Okazuje się, że Ziobro, Błaszczak i Zieliński za to nie odpowiadają, no skąd, jak mieliby odpowiadać, przecież to najlepszy sort ministrów jest.

A poza tym od kiedy to minister odpowiada za to co się dzieje w jego resorcie..? Co prawda za czasów PO ministrowie za dużo mniejsze sprawy składali sami dymisję (Ćwiąkalski) i nie trzeba ich było naciskać, no ale to było kiedyś, a teraz jest przecież Dobra Zmiana i teraz żaden Minister Najlepszego Sortu tak łatwo od koryta oderwać się nie da.



A gdy w dodatku okazuje się, że jest podejrzenie, że minister Kempa może być nieformalnie powiązana z policjantami-bandytami, to wtedy ona zamiast sprawę wyjaśnić, chowa się za plecy tej samej prokuratury, która przez rok zamiatała sprawę pod dywan...



No cóż, ja mam tu tylko jedno pytanie : czy to jest państwo teoretyczne, czy to już może raczej państwo mafijne ...?



Chyba wiem jaki będzie finał tej historii. Wiadomo, że nie odpowie Błaszczak, Ziobro, Zieliński, Kempa. Oni nie.

Otóż finał będzie taki, że prokuratura weźmie się wreszcie solidnie do pracy i w końcu znajdą prawdziwego winnego - czyli ten zły człowiek, który dał TVN-owi te taśmy, zostanie schwytany i przykładnie ukarany....

No i tyle.

A Kempa, Ziobro, Błaszczak i Zieliński dostaną po orderze, Duda ich odznaczy.

Razem z orderami Duda da im też ułaskawienia 'awansem' , tak na wszelki wypadek....

No i słusznie, bo przecież Kempa, Ziobro, Zieliński i Błaszczak nic nie wiedzieli, oni za nic nie odpowiadają i niech się ludzie wreszcie od nich odczepią, a tak w ogóle, to pogadajmy lepiej o 500+ i o uchodźcach...

ps.

A wniosek z tej historii płynie taki :

To Zbigniew Ziobro jest tą osobą która powinna w Polsce jednoosobowo kontrolować sądy i to Mariusz Błaszczak jest tą osobą, która się fantastycznie nadaje do zapewniania Polakom bezpieczeństwa i tylko temu będzie służyć siatka kapusiów, którą będzie organizować.

To wszystko jest dla naszego dobra wspólnego - to oczywista oczywistość.

Na koniec zapytam więc Polaków w imieniu prezesa PiS :

to jak towarzysze ? Pomożecie ?