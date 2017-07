kfuckfuck pół godziny temu 0

coś mi się przypomina jak za komuny któryś komuszy minister nawoływał "Ład, porządek, z pracy do pracy itd.", co więcej gdy widzę tych piSSich demokratów srających po gaciach ze strachu przed suwerenem i chowających się za kordonami policji, pamiętam też jak będąc na spacerze w Łazienkach natrafiłem na gen. W. Jaruzelskiego w towarzystwie dwóch ochroniarzy, a był to luty 1982 r. czyli ok. 2 miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego, widać on nie był kaczyński, kuchciński, płaszczak czy maciora i po prostu sie nie bał, ale to był Generał, a nie piSSdzielec (żeby było jasne, z innych przyczyn najchętniej bym go utopił czy powiesił, ale on nie srał po gaciach jak piSSdzielce)