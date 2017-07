eses2 8 minut temu 0

O, widzę że już całym zespołem piszecie.......PIS mnie ani grzeje ani ziębi, ale wiem jedno - na pewno nie chcę żyć w kraju budowanym przez was - "Zespół GW" et consortes - przez ostatnie prawie 30 lat. Kraj budowany na fałszywych przesłankach i wciskający ciemnotę przez kastę funkcjonariuszy dla niepoznaki zwanych "dziennikarzami" . Ten system trzeba zetrzeć w pył - jak zrobi to PIS - to OK. Potem może zbuduje się normalność. Ale was trzeba odsunąć od koryta i decyzji za wszelką cenę :).