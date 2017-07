Bartłomiej Austen to postać nieznana do tej pory w polityce. Startował co prawda w wyborach do Sejmu w 2015 r. z listy Nowoczesnej w Gdyni, ale dopiero z dziewiątego miejsca i dostał zaledwie 588 głosów.

Jest żonaty, ma 39 lat i z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach pracował na kierowniczych stanowiskach w kilku prywatnych firmach z branży spożywczej, m.in. Lodmor, Jase Foods czy Browar Amber. Obecnie prowadzi własną firmę AB Trade,...