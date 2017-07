Dotąd było tak: jeśli narciarz po kilku grzańcach na stoku się przewrócił i złamał nogę, to mimo polisy turystycznej nie miał co liczyć na wypłatę odszkodowania, bo do wypadku doszło, kiedy był pod wpływem alkoholu. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie brały na siebie odpowiedzialności za wypadki, do których dochodziło w takich sytuacjach. I nieważne, czy...