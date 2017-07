- Chciałem kilka spraw przypomnieć. Otóż w programie wyborczym PiS była reforma wymiaru sprawiedliwości. My dotrzymujemy słowa i realizujemy to, co obiecaliśmy. I to, co robimy w tej chwili, mówię o tych dwóch już uchwalonych ustawach, jak i o tej zapowiedzianej, to nic innego jak realizacja tych zapowiedzi - mówił Kaczyński.

-?Te zapowiedzi oczywiście odnosiły się do realnych problemów społecznych. Do realnych problemów naszego życia, gospodarczego i społecznego. I takim problemem jest w dalszym ciągu stan polskiego sądownictwa. To sądownictwo cierpi na dwie poważne choroby: pierwsza z nich to upadek zasad moralnych, moralności zawodowej i ogólnej, przykładów nie trzeba przytaczać, jest ich mnóstwo - dodawał.

