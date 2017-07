janina.krakowowa godzinę temu 0

Cztery medale dla naszych chemików to rzeczywiście dobry początek maratonu światowych olimpiad. Niestety - patrząc na zdjęcie – w tyle głowy słyszę natrętne pytanie: Co będzie za kilka lat, gdy przetoczy się cykl „dobrych zmian” w edukacji?



Bo kim są nasi reprezentanci? Z tej czwórki na zdjęciu tylko Daniel Golec zmienił w ciągu ostatnich 6 lat miejsce nauki - po egzaminie gimnazjalnym w rodzinnym Żabnie przeniósł się do prestiżowego V LO Witkowskiego w Krakowie. Trzej pozostali szli identyczną ścieżką. Jakub Narodowiec po VI klasie trafił do Gimnazjum Św. Stanisława Kostki w Lublinie i w tej samej szkole kontynuował naukę do matury. Wojciech Jankowski to uczeń słynnego gdyńskiego zespołu – 24 Gimn. i III LO Marynarki Wojennej – w murach tej szkoły jest intensywnie edukowany od 12 roku życia. Michała Pychtin spędził 6 pracowitych lat w słynnym szczecińskim zespole 16 gimnazjum i XIII LO. Wszystkie trzy zespoły gimnazjalno-licealne od lat gromadziły zdolnych uczniów, absolwentów podstawówek, oferując im rozszerzoną naukę z wielu przedmiotów. Wszystkie trzy zespoły oferowały „przyjezdnym” własny internat, systemy stypendialne. Miały nauczycieli, którzy wypracowali własne autorskie metody pracy z nastolatkami i wdrażali je przez 6 lat. Podobnych szkół w Polsce było kilkadziesiąt. We wrześniu tego roku naukę w takim systemie rozpoczną uczniowie już tylko JEDYNEJ W KRAJU szkoły w Szczecinie. Żadna inna szkoła w Polsce nie dostały zgody na kontynuowanie działalności. W żadnym innym regionie, prócz zachodniopomorskiego, uzdolnieni 12-latkowie po VI klasie nie będą mieli już możliwości zetknięcia się z wybitnymi nauczycielami i ich programami.



Stąd też niepokojące pytanie: czy za 6 lat na zdjęciu z tej światowej olimpiady chemicznej zobaczymy czterech uczniów reprezentujących XIII LO w Szczecinie? Taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny.