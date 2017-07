jagi.pk przed chwilą 0

Czas wrócić do protestów! Zapomnijcie o wpadce KODu!!!! To był margines w porównaniu z przekrętami pisobolszdewików. Nie dajcie się ponieść głupim opiniom i trollowskim kłamstwom. Wspierajmy opozycję i KOD na każdym kroku!!!! Inaczej pisiory wejdą z brudnymi buciorami do każdego domu. Zdepczą wszystko co tyle lat budowaliśmy.