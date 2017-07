Sylwia i Paweł Pietrzakowie, choć mieszkają w Wlk. Brytanii, część lata spędzają w Polsce. Wtedy ich córki zdają egzaminy w polskiej szkole. Podchodzą do testów, choć na co dzień uczą się w brytyjskiej podstawówce. To dlatego, że rodzice zdecydowali o zapisaniu ich równolegle do polskiej szkoły...