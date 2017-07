Paweł Wroński: W środę niespodziewanie została przegłosowana nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych, a w nocy z środy na czwartek pojawił się projekt drakońskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Opozycja mówi, że to szturm na trójpodział władz za pomocą długopisu. Przesada?

Jerzy Stępień, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego:?Dla mnie to jest czarny dzień dla polskiego sądownictwa, dzień hańby. Propozycje dotyczące Sądu Najwyższego to gwóźdź do trumny. Wszystko jest przemyślane, to model podporządkowania sobie sądownictwa w stylu węgierskim, gdzie urzędnik decyduje, kto zostaje sędzią. Tą drogą konsekwentnie idziemy...