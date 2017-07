1 ZDJĘCIE Rodzina Piotrowskich z Gorajca (Fot. Artur Piłat)

To opowieść o młodych ludziach, którzy wrócili z Irlandii, żeby na podkarpackiej wsi wskrzesić to, co było już dawno zapomniane. Teraz ludzie z całego świata przyjeżdżają do nich na kolejne rocznice wesela.