he219 7 minut temu 0

Poglądy bliskie standardom białorusko-rosyjsko-azjatyckim u tego pana nie dziwią. W końcu to człowiek z samego serca pisowskiego Mordoru, z Przemyśla. Oni tam z Europą i zachodnimi standardami demokracji oraz ochrony praw człowieka mają tyle wspólnego co ich idole, Stalin, Erdogan i Czyngis-Han. Taką mamy właśnie wschodnią PiSPolskę. Chyba pora na odrąbanie tej wschodniej części i pozwolenie aby się tam sami urządzili tam po azjatycku. Tak jak lubią najbardziej. Polskęzbaw zostałby partyjnym satrapą jak Łukaszenka, przecież to dla niego wymarzona pozycja.