ticotacopl godzinę temu 0

Cześć,,,,



hxxp://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/8.htm : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej



Rozdział VIII

SĄDY I TRYBUNAŁY



Art. 173.

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.



Art. 180.

1. Sędziowie są nieusuwalni.



Art. 185.

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.



Rota (tekst przysięgi) Posłowie i senatorowie :

Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483 - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV "Posłowie i senatorowie" Art. 104 p. 2



Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, <b>przestrzegać Konstytucji<b> i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania Tak mi dopomóż Bóg.



Posłowie, którzy złożyli ten projekt (nr druku 1727), złamali tekst Przysięgi we fragmencie mówiącym o przestrzeganiu Konstytucji, złożyli podpisy, wiadomo, gdzie i kiedy tego dokonali. Popełnili więc przestępstwo (naruszenie art 104 p.2) . Czy te komentarze czyta jakiś Prokurator ? Wg mnie działanie tych posłów spełnia warunki "gorącego uczynku".



Patrz hxxp://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Prawnoustrojowe/Studia_Prawnoustrojowe-r2010-t-n11/Studia_Prawnoustrojowe-r2010-t-n11-s227-240/Studia_Prawnoustrojowe-r2010-t-n11-s227-240.pdf



"Polski kodeks postępowania karnego nie zawiera legalnej definicji poję­

cia ujęcia osoby na gorącym uczynku przestępstw a. Domyślać się jednak

należy, że chodzi tu o schwytanie sprawcy przestępstwa w chwili jego

popełnienia, tj. w momencie dokonywania czynności wykonawczych bądź też

w czasie ukończenia przez nią tych czynności, gdy osoba ta pozostaje jeszcze

na miejscu popełnienia przestępstwa lub jego pobliżu. W literaturze przedmiotu

przyjmuje się, iż „gorący uczynek” to nie tylko czyn popełniany lub

dopiero co popełniony, ale w sytuacji, gdy sprawca przestępstwa nie został

natychmiast schwytany, pojęciem tym należy objąć także czas do chwili jego

zatrzymania, jeśli tylko nadal istnieje bezpośredni związek pomiędzy samym

czynem i ujęciem sprawcy. "



Dalej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 105.

5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z

wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest

niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe

zwolnienie zatrzymanego.



To chyba tyle. Pozdrawiam.