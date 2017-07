woothegreat 26 minut temu 0

Nareszcie Ziobro bierze się do roboty. Dwa lata bumelował żałośnie ale w końcu wyciągnął palę na sędziowskie darmozjady. Teraz to dopiero będzie kwik. Ale w budżecie nadwyżka co w epoce 500 plus udowadnia jak żałosne były ustrój i metody rzadzenia typu "istnieje teoretycznie i kamieni kupa".