alakyr1 10 minut temu 0

Pani Magdo, jest pani wegetarianką? Bo to co pani napisała to z mięsem nie ma nic wspólnego, to taki kotlet sojowy.

NYT brnie dalej w mistyfikację, nawet wymyślili że głównym rozgrywającym ze strony Rosji jest Prokurator Generalny, który przekazał informacje deweloperowi, który przekazał je synowi, który obiecał je przekazać prawniczce, która obiecała je przekazać młodemu Trumpowi, który chciał pomóc ojcu wygrać wybory. I jeszcze w tle jakiś Anglik, który podjął się pośrednictwa.

A wszyscy ze sobą komunikowali się mailowo, zwykłą pocztą.

Cholera tego nawet Suworow by nie wymyślił, czy NYT myśli że ludzie w te bzdury wierzą?

Niech ten prokurator Muler się pospieszy bo NYT za chwile sam uwierzy w swoje "prawdy", a ludzie zgłupieją do reszty, zwłaszcza w Polsce..