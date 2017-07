lucjan 14 minut temu 0

Zastanawiające. Kaczyński wyraźnie musi bać się Macierewicza. W przeciwnym wypadku już dawno zostałby usunięty ze stanowiska oraz partii, tak jak zostali usunięci inni, którzy szkodzili wizerunkowi PiS.

Rodzą się tutaj 2 pytania:

- czy w oparciu o wiedzę z książki red. Piątka można domniemywać, że Macierewicz jest rosyjskim agentem?

- jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie byłaby twierdząca, to czy ma on może obciążające Jarosława dokumenty i jakie są to dokumenty?

Po chwili zastanowienia - drugie pytanie w sumie może być niezależne od pierwszego. Różnić się może jedynie kalibrem posiadanej dokumentacji.



Zaznaczam, że są to pytania, a nie pomówienia. Tą samą technikę stosuje P. Macierewicz doskonale wiedząc, że jego insynuacje nie są prawdziwe. Tutaj wątpliwości jest aż nadto wiele.