Stawiam dolary przeciw kasztanom, że żadnego veta nie będzie. Może Adrian będzie robił miny, jak to ma w zwyczaju, może doastanie pozwolenie z Nowogrodzkiej na skierowanie do Trybunału PIS-owskiego, ale nic więcej. W przeciwnym razie Prezes go wezwie i zwymyśla, każe wycofać weto. I Adrian to potulnie zrobi.