12 ZDJĘĆ Protest w obronie Puszczy Białowieskiej (Fot. Karol Grygoruk / Greenpeace)

O tym, by sprawę Puszczy Białowieskiej zgłosić do Trybunału Sprawiedliwości UE, komisarze zdecydują w czwartek przed południem. Nieoficjalnie "Wyborcza" dowiedziała się, że przychylą się do skargi ekologów.