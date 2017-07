qakwa 20 minut temu 0

Właśnie kończy się transformacja, a zaczyna restauracja. Ekshumacja Polski, która nie zdążyła się wykluć, bo przeszkodził wybuch II wojny. Gdyby nie ta, endecja wreszcie wydarłaby władzę sfaszyzowanej do cna, tromtardacko zagrzewającej do boju swoich czynowników i naród przy okazji (Nie oddamy..., ale dyla damy), sanacji i zaprowadziłaby porządki na modny wówczas wzór niemiecki. Nieprzypadkowo jeden z jej ideologów, Władysław Studnicki, gotów był zostać polskim Quslingiem, tyle że führer nie był zainteresowany, bo już wtedy miał zaplanowane kto następny do gazu... Gdyby na Polskę nie najechał to byśmy mieli państwo jednego narodu i wielu podsortów, rządzonego według zasady "po sztukę kortu, tylko do pierwszego sortu. Ale stało się to, co się stało, więc żywa skamielina w wielu mózgownicach pozostała i została odhibernowana pod postacią PiSu. I co się okazało? Nie ma "w tym kraju" zbyt wielu fanów modernizacji, której skromne dawki, jakie zostały zaaplikowane nam, pochodziły wyłącznie od obcych, także od cara, który uwolnił nas od niewolnictwa chłopów, po których to dawkach zawsze następowała regresja kulturowa fundowana przez swoich (Targowica, kontestatorzy uniwersału połanieckiego itp. ). Po 1989 roku poszliśmy w kierunku modernizacji politycznej, państwa prawa, praworządności i tym podobnych wynalazków nacji niegdyś i dziś przodujących. Restauracja właśnie dziś dokończyła demontaż tej obcej i przez to niepotrzebnej zatabaczonemu zaściankowi konstrukcji. Ale jak jeszcze byli w trakcie Suweren dodawał im otuchy i nie dawał do zrozumienia, że źle się bawią. Okazuje się, że nie ma zbyt wielu fanów państwa prawa, a i jego obrońcy są dosyć rachityczni i tylko popiskują cienko, opowiadając po telewizjach o tym, jak właśnie głośno zaryczeli. I tylko się dziwią, że nikt tego nie słyszał. Masa krytyczna przemian modernizacyjnych nie została przekroczona, bo zwyczajnie brakło wystarczająco silnej presji na zmiany. Widać przewagę mają zwolennicy modelu "państwa Prezesa", co to nie odpowiada za nic, ale rządzi, wygłaszając co miesiąc mowę tronową, którą oddani oprycznicy przez każdy kolejny dzień, do następnej mowy, tłumaczą na przekaz dnia i rozsyłając esemesami do pierwszoliniowych czynowników i oddelegowanych na przedpole harcowników. A lud ich gromko oklaskuje. I wcale im nie przeszkadza, że ustawione zostały takie zasady, że z pierwszym sortem może grac każdy, ale wygrać musi zawsze pierwszy sort. I nie ma się czego obawiać. Trzeba tylko bić brawo, a wódz się zatroszczy, gdy ktoś dozna jakichś niewygód. Poszuka się winnego i się go wymieni. Naród niech siedzi w domu i przytakuje, a nie szwenda się lokalach wyborczych. Wszak demokracja kwitnie, a i wyborów przecież jeszcze nikt nie odwołał. Tylko nie wiem czemu uporczywie mnie prześladuje taki gdzieś kiedyś widziany obrazek z "demokratycznych wyborów" w Afganistanie: lokal wyborczy, komisja, przed komisją urna, do urny kolejka wyborców, a przy urnie ktoś zapewne ważniejszy od nich, pewnie reprezentant tamtejszego pierwszego sortu, sprawdzający czy prawidłowo wypełnili karty wyborcze, które potulnie mu przedstawiają do wglądu. Chyba na razie na takie tylko "demokratyczne państwo prawne" nas stać.