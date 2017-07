piotr3453 przed chwilą 0

Jeden nie ma co do garnka włożyć a drugi nie wie co ma z pieniędzmi zrobić, może kolejny samochód albo jacht kupić. Jeden i drugi pracują tyle samo. Państwo prawa powinno te nierówności niwelować, inaczej skazuje się na zagładę, zarówno ustroju jak i obywateli. Kraje skandynawskie zrozumiały to już dawno.