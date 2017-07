bardzospokojny 2 godziny temu 0

Jak może się podnieść poziom wody po stopieniu lodu pływającego w wodzie skoro działa prawo Archimedesa, gwarantujące, że poziom wody się nie zmienia? Proponuję każdemu wykonanie eksperymentu z kawałkiem lodu w szklance a się przekona. Tak wiem, że jest różnica między lodem już pływającym a lodem jeszcze nie pływającym, ale i ten drugi jest też częścią całości tzw. oceanu światowego tzn. zmniejszenie nacisku na skorupę ziemską powoduje jej ruch w górę a mówimy tu o bardzo powolnych procesach, milimetr po milimetrze, trwających stulecia. Krótko mówiąc: jeśli uwzględnić oba kierunki zmian to one się kompensują i to trzeba uwzględnić, bez paniki.



Po drugie: co to jest parę metrów morza w dół czy górę – to jest zakres obecnych pływów morskich a większość cywilizacji jest i tak dużo wyżej ponad poziom morza, część ludzi przeprowadzi się parę metrów wyżej na plaży.

