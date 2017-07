1 ZDJĘCIE Spotkanie Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką. Moskwa, 30 czerwca 2017 r. (Yekaterina Shtukina / AP / AP)

- Rosyjski jest naszym językiem. Stracić go, to znaczy stracić naszą historię, teraźniejszość i przyszłość. Nigdy się go nie wyrzekniemy - oświadczył prezydent Aleksander Łukaszenka podczas obradującego w Mińsku XIX Światowego Kongresu Rosyjskiej Prasy. Poza Rosją Białoruś to jedyny kraj na świecie, gdzie rosyjski ma status języka państwowego.