W najnowszym wydaniu tygodnika "PNAS" naukowcy z Meksyku i USA podsumowują obecne szóste wielkie wymieranie.

Jak piszą, choć zachodzi ono na naszych oczach, to większość z 7,5 mld ludzi żyjących dziś na Ziemi w ogóle go nie zauważa. Uczeni ostrożnie wyliczają, że w ciągu ostatnich 100 lat z powierzchni naszej planety zniknęło 200 gatunków kręgowców. To średnio po dwa gatunki na rok. A ponieważ wymierają tak egzotyczne zwierzęta jak Megupsilon aporus, rybka do 2014 r. żyjąca w wodach Meksyku, czy Pipistrellus...