ajednaknie 11 minut temu 0

Amerykanie jakoś radzą sobie z uciekinierami z Kuby na morzu. Potrafią ich zatrzymać i odesłać z powrotem. Czyli da się.

Przyjmowanie wszystkich, którzy tylko mają życzenie znaleźć się w Europie bez jakiejkolwiek dyskusji, rozmowy z własnymi wyborcami, dyskusji między krajami UE jest idiotyzmem. I w gruncie rzeczy marnym listkiem figowym przykrywającym europejską hipokryzję. Jeżeli gdzieś dochodzi do ludobójstwa to moralnym obowiązkiem ludzkości jest wysłać tam jak najwięcej żołnierzy i zatrzymać to ludobójstwo jak najszybciej. Tylko do tego trzeba mieć odrobinę honoru i odwagi, czyli czegoś czego Europie zawsze brakuje. I dlatego ludobójstwo w Europie raz za razem zatrzymują USA. Jak na Bałkanach chociażby (drodzy Holendrzy, jeszcze raz dzięki za Srebrenicę). To wzruszające, że pomożemy każdemu, kto tylko zanurzy się w Morzu Śródziemnym. A co z tymi najsłabszymi i najbiedniejszymi, których nie stać na wycieczkę do Eurolandu? Co ze starymi, chromymi i dziećmi w Syrii?