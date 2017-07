W kwasie DNA zapisana jest instrukcja budowy i rozwoju organizmu. Można go porównać do książki zapisanej za pomocą ciągu czterech liter - nukleotydów? oznaczonych jako A, C, G, T (adeniny, cytozyny, guaniny i tyminy). Natura ma uniwersalny kod, który tłumaczy sekwencję tych „liter” na konkretne instrukcje, np. skład i kolejność aminokwasów w białkach.

Cwałująca klacz w DNA

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby za pomocą tych samych czterech nukleotydów zapisać w DNA każdą inną informację, np. treść książki, obraz albo film. Wystarczy tylko stworzyć kod, który będzie tłumaczyć sekwencję A, C, G, T? na binarny ciąg 0 i 1, czyli język zapisu wszelkich cyfrowych danych we współczesnym świecie.

Zakodowanie cyfrowej...