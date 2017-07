Aktywiści związani z Obozem dla Puszczy i fundacją Dzika Polska udokumentowali pracę harwesterów, które ruszyły do puszczy dzień po wydaniu przez UNESCO decyzji wzywającej do zaprzestania wycinek w starodrzewach.

Nadzieja w Komisji Europejskiej

Prace miały miejsce w drzewostanach ponadstuletnich jednego z oddziałów nadleśnictwa Białowieża i trwały z wykorzystaniem pił do wczoraj (11.07). Harwestery wysłano do tego nadleśnictwa po raz pierwszy. Nadleśnictwo to ze względu na aneks do Planu Urządzania Lasu objęte jest postępowaniem ze strony Komisji Europejskiej, która oczekuje, że pozyskanie drewna w starodrzewach nadleśnictwa zostanie wstrzymane...