1 ZDJĘCIE 6.03.2017 Warszawa Trybunal Konstytucyjny n/z sedzia Trybunalu Konstytucyjnego Mariusz Muszynski Prezes Trybunalu Konstytucyjnego Julia Przylebska (Jacek Dominski/REPORTER / REPORTER)

Trybunał Konstytucyjny miał w czwartek orzekać w sprawie trzech sędziów wybranych jeszcze w 2010 r. Ale rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do TK o wyłączenie z orzekania Mariusza Muszyńskiego - "jako osoby nieuprawnionej do orzekania" i "co do której zachodzą uzasadnione wątpliwości do jego bezstronności".