pawelo73 26 minut temu 0

Ja pier. Co to za bzdury, dobra dla zdrowia?? Brak słów zapewne bardzo dobre dla zdrowia psychicznego jest kiedy podsłuchujące sąsiadki komentują co robisz tak że pół osiedla słyszy, jesteście chorzy w tym kraju 90% kobiet to impotentki seksualne dla faceta najlepiej jest jak mu stanie raz na pół roku i to bez względu czy jest w związku czy też nie. Nic tak "dobrze " nie wpływa na zdrowie psychiczne mężczyzny jak kontakty z polskimi impotentkami egoistkami