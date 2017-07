sunzi15 przed chwilą 0

Opozycjo, jesli nie poruszycie nieba i ziemi,

nie traficie z oskarzeniami do sadow,

nie zmobilizujecie spoleczenstwa

do obrony Rzeczypospolitej,

nie sciagniecie wsparcia UNII i NATO,

to bedziecie pierwszymi,

ktorzy zostana zaszlachtowani lub zgnojeni

w faszystowskiej dyktaturze.

Spoleczenstwo zostanie spacyfikowane

i sprowadzone do narodu niewolnikow,

jak to ma miejsce w Rosji, na Bialorusi, w Turcji,

Korei Pn i wszystkich innych dyktaturach

w dodatku zwyrodnialych fanatyzmem religijnym

jak w ISIS, Gwatemali czy Salwadorze.



Nie dajcie sie zaszlachtowac, jak opozycja Weimarska,

stalinowska, putinowska, bialoruska turecka Pn.koreanska.



Nie dajcie sie zmylic.

Po wczesnym Hitlerze,

ktory obiecywal niemal wszystkim niemal wszystko,

by wygrac wybory, nastapil krwawy tyran.

Wladza korumpuje.

Wladza absolutna KORUMPUJE ABSOLUTNIE !!!



Walczcie z cala determinacja,

inaczej wasz los bedzie przesadzony!