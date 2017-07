Klub PiS zebrał się w środę rano. Najwięcej emocji wzbudził projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w którym PiS zapisał opłatę drogową, nowy podatek do cen wszystkich rodzajów paliwa. Stawka wyniesie 20 zł za 100 litrów paliwa, czyli 20 groszy od litra bez podatku VAT, i ma być co roku zwiększana o wskaźnik inflacji. Politycy PiS szacują, że do budżetu trafi dzięki temu 4-5 mld zł...