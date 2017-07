I co z tego, że zatrudnił? Pewnie powinien zatrudnić do tej roboty jakiegoś dziewczęcego hipstera prosto z Czerskiej :) I zawsze w takich artykulikach przedstawia się tylko JEDEN punkt widzenia, ani słowa o tym, że tak zwani "lokatorzy" chleją, hałasują i nie płacą czynszu a wyrzuca się ich legalnie, uprzykrzając im życie. I to właśnie naciski tak zwanych "wolnych" mediów doprowadziły do uchwalenia prawa o ochronie lokatorów, przez co właściciele mieszkań boją się je wynajmować albo liczą sobie x2 za ryzyko z tym związane - świetna sytuacja dla młodych ludzi z dzieckiem szukających mieszkania!