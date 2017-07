Werbunek klienta gotowego na podróż do Europy zwykle zaczyna się od ogłoszenia w mediach społecznościowych. Mówiący po arabsku zwykle śledzą Facebooka, a mówiący w języku paszto oraz dari Pakistańczycy i Afgańczycy – raczej Instagrama i Twittera.

Publikacją ogłoszeń zajmują się wyspecjalizowane gangi zatrudniające profesjonalnych grafików komputerowych i inne osoby do obsługi stron w internecie.

Muzułmanie nęceni są cytatami z Koranu zachęcającymi do tego, by pokonać strach w sobie i nie bać się stawić czoła dalekiej podróży, opuszczając najbliższych. Kolorowe grafiki mają uświadomić klientowi, że w kilkanaście godzin uda mu się pokonać daleką podróż, np. z Afganistanu do Paryża czy Włoch. Dodatkową zachętą ma być tzw. ubezpieczenie – klient płaci 50 proc....