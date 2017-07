alakyr1 26 minut temu 0

................Prokurator korony Rosji spotkał się rano z jego ojcem Arasem i podczas tego spotkania zaproponował, że dostarczy kampanii Trumpa oficjalne dokumenty i informacje, które pogrążą Hillary i jej kontakty z Rosją, co byłoby bardzo użyteczne dla twojego ojca. Oczywiście to informacja wrażliwa i wielkiej rangi, ale stanowi część wsparcia Rosji i jej rządu dla pana Trumpa”................



Może i Prokurator Generalny Rosji jest idiotą ale nie aż takim by pójść do jakiegoś dewelopera i oferować mu wiadomości jak tu pomóc Trumpowi wygrać wybory i powiedzieć przekaż dalej.

Może Rosjanie są idiotami, ale nie aż takimi by tego typu informacje przekazywać zwykłym mailem traktując sprawę jak umówienie się na piwo.

Może niektórzy czytelnicy porażeni ilością faktów, powiązań, domniemywań to kupią, ja nie.