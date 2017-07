Białoruskie ministerstwo energetyki poinformowało w poniedziałek, że radioaktywne odpady z elektrowni jądrowej powstającej tuż obok Ostrowca będą składowane na terenie Białorusi. Wcześniej władze zapowiadały, że będą wywożone do Rosji. Urzędnicy nie podali przyczyn zmiany decyzji.

– To kolejny przykład na to, że w sprawie elektrowni władzom Białorusi nie można ufać. Mówią jedno, a później robią zupełnie co innego – mówi „Wyborczej” litewski...