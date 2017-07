ziggybum przed chwilą 0

Widzicie PiSBecy, tak to właśnie jest jak się komuś grzebie w życiorysie. Cokolwiek by nie zrobił - zawsze jest źle. Nie zrobi nic - pojerzane, bo grzebiący może mieć rację. Zaprzeczy i wytoczy proces - podejrzane, bo za bardzo się angażuje, jak na kłamstwa grzebiącego. PiSBecja opnanowała to do perfekcji, z resortowymi dzećmi, dziadkami z Wermachtu, oczernianiem Wałęsy. Teraz niech sami tego posmakują. Brawo Piątek!