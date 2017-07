1 ZDJĘCIE Stanisław Walecki zbiera podpisy (rej)

W zeszłym roku Sławomir Walecki wysłał list do ambasadora Rosji z prośbą, by w razie wojny mógł walczyć w armii Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce. Teraz zaangażował się w inną walkę. Zbiera podpisy za odwołaniem Rafała Bruskiego. Po ujawnieniu jego prorosyjskich ciągot wyrzucono go z grona referendalnych aktywistów.