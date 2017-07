1 ZDJĘCIE Tadeusz Ferenc (GRZEGORZ BUKAŁA)

Projekt zmian w prawie, który miał umożliwić budowę kolejki jednoszynowej w Rzeszowie, trafił właśnie do kosza. Według posła PiS Wojciecha Buczaka był on bowiem... ułomny. Teraz ma powstać projekt rządowy opracowany przez kilka ministerstw. Co na to prezydent Tadeusz Ferenc?