– Jestem trochę zły, ale nie na sąd, ale na konstrukcję przepisów prawnych, które można interpretować na miliony sposobów i każdy jest zgodny z prawem. To jest masakra w naszym systemie, w naszym kraju – mówił po ogłoszeniu wyroku Janusz Walentynowicz, syn legendarnej działaczki opozycyjnej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. – Ja rozumiem, że jeśli ubecja czy milicja robiła działania operacyjne i robiła próby, to nie było to jako ćwiczenie, to nie...